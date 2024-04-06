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Картаполов: в весенний призыв может прийти и бумажная, и электронная повестки

Картаполов: в весенний призыв может прийти и бумажная, и электронная повестки

В стартовавший весенний призыв гражданин может получить и бумажную, и электронную повестки. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал Игорь Картаполов, председатель комитета Государственной Думы по обороне.

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