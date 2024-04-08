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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверс...

Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверс...

Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверсиюГеймдиректор Stellar Blade Ким Хён Тэ и технический директор Донг-Ги Ли дали интервью корейскому порталу ruliweb , в котором обсудили различные темы, связанные с игрой.

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