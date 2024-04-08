Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверс...

Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверсиюГеймдиректор Stellar Blade Ким Хён Тэ и технический директор Донг-Ги Ли дали интервью корейскому порталу ruliweb , в котором обсудили различные темы, связанные с игрой.
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