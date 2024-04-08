Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверс...

Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверсиюГеймдиректор Stellar Blade Ким Хён Тэ и технический директор Донг-Ги Ли дали интервью корейскому порталу ruliweb , в котором обсудили различные темы, связанные с игрой.