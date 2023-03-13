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Почему Клеопатра стала женой сразу двух своих братьев и другие незаурядные факты о царице Египта

Почему Клеопатра стала женой сразу двух своих братьев и другие незаурядные факты о царице Египта

Имя этой древнеегипетской царицы известно, наверное, всем без преувеличения. Клеопатра была не только выдающейся правительницей, но и просто удивительной женщиной! Прошло уже более двух тысяч лет с того времени, как она умерла, а память о ней живёт.

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