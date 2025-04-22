В Петербурге завершился досрочный этап ЕГЭ

Экзамены проходили в Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном округах В Санкт-Петербурге 21 апреля завершился досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ), организованный комитетом по информатизации и связи.
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