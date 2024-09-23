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Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию

Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию

Виктор Анисимов Не приняв верительные грамоты у армянского посла Путин фактически слил Армению в канализацию.

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Комментарии
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Мержик NL
Придурок, хач - это священный крест.
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30 мин.
Мержик NL
Рдин из ишаков и есть тимошков.
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29 мин.
Александр Рус
эрдогану это скажи,тварь....он уже ширинку расстегивает
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22 мин.

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