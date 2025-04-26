В музее «Усадьба Рукавишниковых» открылась выставка «Свет в тени войны»

В Нижнем Новгороде в музее-усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Свет в тени войны» (12+). Выставочный проект создан Нижегородским музеем-заповедником совместно с музеем-панорамой «Бородинская битва».
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