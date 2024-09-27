В результате взрыва на проспекте Мира (предположительно он произошел из-за самогонного аппарата) пострадал хозяин квартиры, где находилось устройство.
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В результате взрыва на проспекте Мира (предположительно он произошел из-за самогонного аппарата) пострадал хозяин квартиры, где находилось устройство.