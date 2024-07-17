Басков впервые станет отцом: избранница старше на 23 года!

Тема семьи для Николая Баскова — не самая простая. Мужчина не любит разговоры о личном, потому что однажды ему не удалось построить длительных и серьезных отношений, а впредь он предпочитает держать любовные тайны подальше от публики.
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