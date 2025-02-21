Мужчины из Барнаула рассказали, что хотят и что получают на 23 Февраля

Дарят носки и парфюм, а хочется денег или инструменты для ремонта Мужчины из Барнаула заявили, что ожидания и реальность не совпадают, когда речь идет о подарках на 23 Февраля, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.