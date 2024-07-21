Российские ПВО отогнали врага от наших воздушных границ

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель, сообщает МО РФ.
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