ВВС Израиля за сутки атаковали 450 объектов в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по 450 объектам в секторе Газа. «За последние 24 часа истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 объектам ХАМАС, включая туннели, отряды террористов, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет», — говорится в сообщении в Telegram.
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