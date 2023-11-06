ВВС Израиля за сутки атаковали 450 объектов в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по 450 объектам в секторе Газа. «За последние 24 часа истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 объектам ХАМАС, включая туннели, отряды террористов, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет», — говорится в сообщении в Telegram.