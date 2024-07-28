Русская весна
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Русская весна

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Латвиец с ребёнком вплавь добрался до России и попросил убежища

Латвиец с ребёнком вплавь добрался до России и попросил убежища

МВД РФ подтвердило факт пересечения границы гражданином Латвии Станиславом Букайнсом. Ранее латвийские СМИ сообщали об исчезновении находящегося под следствием по делу «Антифашистов Прибалтики» Букайнса, в международный розыск также была объявлена его пятилетняя дочь.

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Комментарии
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Eduard
Эстонцы любят придумывать теории какчужие территории становятся вдруг &quot;их&quot;,главное деньги им тратитт не надо.До сих пор Печорский район ждут,а лучше Россию и Украину крестьянам жуликам отдать!
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15 час.
Eduard
Прибалтика незаконные страны,как и вся Европа!
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15 час.
Eduard
Да мошейники они.Всё построено шведами,датчанами и россиянами,но хозяева почемунто литовцы,латыши и эстонцы,это как вообще? Это города Швеции! Были!
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15 час.

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