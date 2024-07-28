Латвиец с ребёнком вплавь добрался до России и попросил убежища

МВД РФ подтвердило факт пересечения границы гражданином Латвии Станиславом Букайнсом. Ранее латвийские СМИ сообщали об исчезновении находящегося под следствием по делу «Антифашистов Прибалтики» Букайнса, в международный розыск также была объявлена его пятилетняя дочь.