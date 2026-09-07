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Сергей Ларейкин: "Бийск по праву является достоянием России и гордостью края"

Сергей Ларейкин: "Бийск по праву является достоянием России и гордостью края"

Директор Бийского олеумного завода и председатель Думы города Бийска Сергей Ларейкин прокомментировал присвоение наукограду почетного звания "Город трудовой доблести" за значительный вклад горожан в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

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