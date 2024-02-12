Почему в Малайзии запрещена желтая одежда?

Вот уже почти десять лет, как одежда желтого цвета в Малайзии строго запрещена. Если человек появляется в ней на улице, то его неминуемо арестует полиция, после чего нарушителя ждет немалый штраф, а в некоторых случаях – срок.
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