НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тәслимә Низами: Җырларым я йөрәктән елап, я шатлыктан туа - «Ватаным Татарстан»

Тәслимә Низами: Җырларым я йөрәктән елап, я шатлыктан туа - «Ватаным Татарстан»

Тәслимә Низаминың җырларын Зәйнәб Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Габделфәт Сафин, Элвин Грей, Асылъяр, Асаф Вәлиев, Лилия Муллагалиева һәм тагын бик күп популяр җырчылар башкара.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым