Тәслимә Низами: Җырларым я йөрәктән елап, я шатлыктан туа - «Ватаным Татарстан»

Тәслимә Низаминың җырларын Зәйнәб Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Габделфәт Сафин, Элвин Грей, Асылъяр, Асаф Вәлиев, Лилия Муллагалиева һәм тагын бик күп популяр җырчылар башкара.
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