Новая схема мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг»: подробности

Мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», через них злоумышленники похищают доступ к аккаунтам пользователей портала, рассказали РИА Новости в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.