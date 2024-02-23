Дома ужаса в русских многоэтажках: Карта мигрантского беспредела

Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.

МП

Михаил Пантюхин

Эти импортные и их "подарки" россиянам лишь верхушка "айсберга", а ниже идут баисмены, хостелщики такого же разлива, арендодатели резинок, а вот самые главные это так называемые лоббисты, чиновники , правоохранители мигрантов, которые за мзду-взятки закрыли глаза и открывают редко, когда за попенгаген возьмут ! И другие по сути являющиеся отьявленными ПРЕДАТЕЛЯМИ РОССИИ ПУТИНА В.В. И КОРЕННОГО НАРОДА!!!! ИХ ДЕНЬГИ, которые они складываются без преувеличивать не только пахнут, они пронизаны кровью граждан России, проблемами с дикими пришельцами, которым разрешено все властями, они же заплатили, поэтому, нужно карать и отбирать всё "непосильным трудом заработанное" и сажать за ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!!