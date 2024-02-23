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Дома ужаса в русских многоэтажках: Карта мигрантского беспредела

Дома ужаса в русских многоэтажках: Карта мигрантского беспредела

Коллаж Царьграда Тема небывалого наплыва мигрантов в Россию не покидает ленты новостных агрегаторов – приезжающие на заработки иностранные граждане сколачивают этнические банды, грабят, насилуют и убивают русских.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
Неужели это выгодно ВЕРХАМ?
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18 час.
Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эти импортные и их &quot;подарки&quot; россиянам лишь верхушка &quot;айсберга&quot;, а ниже идут баисмены, хостелщики такого же разлива, арендодатели резинок, а вот самые главные это так называемые лоббисты, чиновники , правоохранители мигрантов, которые за мзду-взятки закрыли глаза и открывают редко,  когда за попенгаген возьмут ! И другие по сути являющиеся отьявленными ПРЕДАТЕЛЯМИ РОССИИ ПУТИНА В.В. И КОРЕННОГО НАРОДА!!!! ИХ ДЕНЬГИ, которые они складываются без преувеличивать не только пахнут, они пронизаны кровью граждан России, проблемами с дикими пришельцами, которым разрешено все властями, они же заплатили, поэтому, нужно карать и отбирать всё &quot;непосильным трудом заработанное&quot; и сажать за ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!!
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15 час.

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