Коллаж Царьграда Тема небывалого наплыва мигрантов в Россию не покидает ленты новостных агрегаторов – приезжающие на заработки иностранные граждане сколачивают этнические банды, грабят, насилуют и убивают русских.
Дома ужаса в русских многоэтажках: Карта мигрантского беспредела
Комментарии
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Валерий Цымбулов
Неужели это выгодно ВЕРХАМ?
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18 час.
Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эти импортные и их "подарки" россиянам лишь верхушка "айсберга", а ниже идут баисмены, хостелщики такого же разлива, арендодатели резинок, а вот самые главные это так называемые лоббисты, чиновники , правоохранители мигрантов, которые за мзду-взятки закрыли глаза и открывают редко, когда за попенгаген возьмут ! И другие по сути являющиеся отьявленными ПРЕДАТЕЛЯМИ РОССИИ ПУТИНА В.В. И КОРЕННОГО НАРОДА!!!! ИХ ДЕНЬГИ, которые они складываются без преувеличивать не только пахнут, они пронизаны кровью граждан России, проблемами с дикими пришельцами, которым разрешено все властями, они же заплатили, поэтому, нужно карать и отбирать всё "непосильным трудом заработанное" и сажать за ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!!
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15 час.
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