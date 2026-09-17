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Журналист Карлсон заявил, что у Каллас «не хватает мозгов» для управления чего-либо

Журналист Карлсон заявил, что у Каллас «не хватает мозгов» для управления чего-либо

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что современные западноевропейские государства возглавили коррумпированные и невежественные политики, которые позорят свои страны.

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