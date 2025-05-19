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Благотворительные сборы на личные карты предлагают запретить

Благотворительные сборы на личные карты предлагают запретить

Ввести специальные благотворительные счета для сборов пожертвований предлагают депутаты. Это позволит запретить сборы пожертвований на личные карты, заявила в рамках Петербургского международного юридического форума зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

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