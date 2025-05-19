Благотворительные сборы на личные карты предлагают запретить

Ввести специальные благотворительные счета для сборов пожертвований предлагают депутаты. Это позволит запретить сборы пожертвований на личные карты, заявила в рамках Петербургского международного юридического форума зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.