Благотворительные сборы на личные карты предлагают запретить

Ввести специальные благотворительные счета для сборов пожертвований предлагают депутаты. Это позволит запретить сборы пожертвований на личные карты, заявила в рамках Петербургского международного юридического форума зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
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