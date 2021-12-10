В Конгресс США на слушания по штурму Капитолия вызвали экс-помощников Трампа

Спецкомитет Палаты представителей американского Конгресса по расследованию случившегося 6 января штурма Капитолия вызвал на слушания шестерых бывших помощникам экс-главы США Дональда Трампа, которых подозревают в организации данного нападения.
Спецкомитет Палаты представителей американского Конгресса по расследованию случившегося 6 января штурма Капитолия вызвал на слушания шестерых бывших помощникам экс-главы США Дональда Трампа, которых подозревают в организации данного нападения.
Свежие комментарии