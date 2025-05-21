Какой сегодня праздник: 22 мая

Сегодня, 22 мая, отмечается Международный день биологического разнообразия. Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается.
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