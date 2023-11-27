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Никола Йокич обновил личный рекорд сезона по очкам в матче с «Сан-Антонио»

Никола Йокич обновил личный рекорд сезона по очкам в матче с «Сан-Антонио»

Центровой «Денвера» Никола Йокич был близок к трипл-даблу в матче с «Сан-Антонио» (120:132). На счету Йокича 39 очков, 11 подборов и 9 передач при 5 потерях.

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