Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«У нас не хватит сил на третий удар России» – киевский аналитик

«У нас не хватит сил на третий удар России» – киевский аналитик

В военном противостоянии победит сторона, у которой больше резервов, и это не Украина. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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