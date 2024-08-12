США испугались возмездия России Украине за Курскую область

АК

Александр Кутуев

Америкосы обеспокоены ответным ударом? Да они его ждут уже давно! И делают все для того, чтобы СВО превратилось в большую войну. А если туда еще удастся вписать европейских дебилов, то вообще дядя Сэм будет счастлив!