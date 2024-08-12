Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область.
США испугались возмездия России Украине за Курскую область
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Я Я Курська волость я я.
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22 час.
НП
Наталья Павлова
А по-хорошему не мешало бы и США "возмездить"
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20 час.
АК
Александр Кутуев
Америкосы обеспокоены ответным ударом? Да они его ждут уже давно! И делают все для того, чтобы СВО превратилось в большую войну. А если туда еще удастся вписать европейских дебилов, то вообще дядя Сэм будет счастлив!
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19 час.
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