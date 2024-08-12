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США испугались возмездия России Украине за Курскую область

США испугались возмездия России Украине за Курскую область

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Я Я Курська волость я я.
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22 час.
НП
Наталья Павлова
А по-хорошему не мешало бы и США &quot;возмездить&quot;
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20 час.
АК
Александр Кутуев
Америкосы обеспокоены ответным ударом? Да они его ждут уже давно! И делают все для того, чтобы СВО превратилось в большую войну. А если туда еще удастся вписать европейских дебилов, то вообще дядя Сэм будет счастлив!
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19 час.

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