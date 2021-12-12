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В День Конституции Российской Федерации в МВД по Республике Марий Эл вручили паспорта юным гражданам

В День Конституции Российской Федерации в МВД по Республике Марий Эл вручили паспорта юным гражданам

Торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста, прошла в музее истории МВД по Республике Марий Эл.

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