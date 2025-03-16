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Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене американским военным

Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене американским военным

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов в Йемене. Он сделал это через социальную сеть Truth Social, назвав хуситов террористами, которые угрожают американским и другим судам, самолётам и беспилотникам.

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