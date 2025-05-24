Трехлетнего ребенка сбили возле дома на Благодатной улице в Петербурге

Устанавливается обстоятельства ДТП и личность водителя Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 23 мая в 20:16 в больницу был доставлен трехлетний мальчик с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.
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