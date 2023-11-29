Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил дату выхода на iOS и Android, но ест...

Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил дату выхода на iOS и Android, но есть нюансМобильные версии Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition должны были выйти ещё в первой половине прошлого года, однако релиз всё откладывался.
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