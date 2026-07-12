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FiNE NEWS

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Силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов на подходах к Москве

На подступах к российской столице были сбиты пять беспилотников, угрожавших безопасности города. Эти действия осуществлены средствами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил мэр Москвы в своём телеграм-канале.

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