Мосгорсуд оставил Илью Трабера под стражей по делу об заказном убийстве

Московский городской суд оставил без изменений решение о заключении под стражу петербургского бизнесмена Ильи Трабера, обвиняемого в причастности к заказному убийству депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.
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