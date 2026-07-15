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Мосгорсуд оставил Илью Трабера под стражей по делу об заказном убийстве

Московский городской суд оставил без изменений решение о заключении под стражу петербургского бизнесмена Ильи Трабера, обвиняемого в причастности к заказному убийству депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

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