Следователи СК России по Кемеровской области — Кузбассу устанавливают местонахождение подозреваемого в совершении ряда преступлений

Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу расследуется уголовное дело о похищении человека и вымогательстве, подозреваемым по которому является уроженец города Белово Кемеровской области, Роо Евгений Владимирович, 18.
Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу расследуется уголовное дело о похищении человека и вымогательстве, подозреваемым по которому является уроженец города Белово Кемеровской области, Роо Евгений Владимирович, 18.
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