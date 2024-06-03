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Правящая в Мексике партия объявила о победе Клаудии Шейнбаум на выборах президента

Правящая в Мексике партия объявила о победе Клаудии Шейнбаум на выборах президента

Она может стать первой женщиной на посту главы государства. ЦИК страны обработала четверть протоколов, Шейнбаум набирает 57% голосовНа президентских выборах в Мексике впервые в истории страны лидирует женщина.

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