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Владислав Емченко о Суперкубке: «Провели три хорошие игры и выигрывали у сильных команд»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в целом остался доволен выступлением команды в Суперкубке Лиги ВТБ.

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