Мишустин призвал обеспечить качественный товарооборот с КНР

Российско-китайские отношения значительно улучшились за последние несколько лет, достигнув исторического максимума, их развитие продолжается, заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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