На въезде в Кыргызстан туристов проверят на наличие оспы обезьян

Всех прибывающих в Кыргызстан проверяют на наличие оспы у обезьян. Специалист Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев рассказал, что в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных переходах страны проводятся проверки с использованием тепловизоров.