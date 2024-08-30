На въезде в Кыргызстан туристов проверят на наличие оспы обезьян

Всех прибывающих в Кыргызстан проверяют на наличие оспы у обезьян. Специалист Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев рассказал, что в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных переходах страны проводятся проверки с использованием тепловизоров.
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