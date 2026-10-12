Турчин решил, какую господдержку АПК Беларуси можно отменить

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 12 октября провел рабочее совещание, на котором предложил определить, какие виды и объемы господдержки агропромышленного комплекса следует сохранить, а от каких можно отказаться, чтобы затем доложить выработанную позицию Президенту.
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