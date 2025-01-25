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Бошнякские элиты и прозападные оппозиционеры выкинули сербских патриотов из парламентского руководства

Бошнякские элиты и прозападные оппозиционеры выкинули сербских патриотов из парламентского руководства

Представители самой популярной у боснийских сербов партии Союз независимых социал-демократов (СНСД) и самого популярного у боснийских хорватов Хорватского демократического содружества (HDZ) потеряли места в Коллегии Палаты представителей Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины.

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