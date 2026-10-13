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Школьники из Конаково представили округ на региональном слете проекта «Юннатская страна»

Школьники из Конаково представили округ на региональном слете проекта «Юннатская страна»

В Тверской области прошел региональный слет Всероссийского проекта «Юннатская страна», объединивший 15 сильнейших юннатских клубов и семей региона.

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