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Мода и Шоу-бизнес

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45-летняя Виктория Боня показала, как поднялась на отвесную заледеневшую гору

45-летняя блогер Виктория Боня с риском бля жизни поднялась на отвесную заледеневшую гору. В своем блоге она опубликовала короткий видеоролик и пояснила, что это была тренировка для последующего восхождения на Эверест.

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