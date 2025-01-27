45-летняя Виктория Боня показала, как поднялась на отвесную заледеневшую гору

45-летняя блогер Виктория Боня с риском бля жизни поднялась на отвесную заледеневшую гору. В своем блоге она опубликовала короткий видеоролик и пояснила, что это была тренировка для последующего восхождения на Эверест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии