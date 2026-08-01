Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив вклад отрасли в развитие экономики, укрепление обороноспособности и освоение территорий страны.
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