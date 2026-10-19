Шоумен Михаил Галустян хочет еще детей. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии. Юморист поделился, что мечтает о большой и дружной семье, в которой близкие будут поддерживать друг друга, путешествовать и радоваться жизни.