Шоумен Михаил Галустян хочет еще детей. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии. Юморист поделился, что мечтает о большой и дружной семье, в которой близкие будут поддерживать друг друга, путешествовать и радоваться жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НАТО нацелилось н...
- «Мой муж — мусуль...
- «Только белые пар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым