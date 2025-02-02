В ФБР отказались помочь уволить сотрудников, расследовавших штурм Капитолия

И.о. директора Федерального бюро расследований (ФБР) Брайан Дрисколл отказался содействовать министерству юстиции в США в увольнении со службы сотрудников, расследовавших штурм Капитолия в январе 2021 года, 2 февраля передает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников ФБР.