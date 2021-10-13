Пашинян назвал весьма продуктивными переговоры с Путиным в Кремле

Российский лидер Владимир Путин принимал в Москве премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава армянского кабмина заявил, что прошедшие переговоры прошли «весьма продуктивно», следует из опубликованного в среду сообщения пресс-службы Кремля.