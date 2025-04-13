«Есть мысли о чемпионстве»: ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ и включился в борьбу за серебро

ЦСКА одержал пять побед подряд в РПЛ в 2025-м и включился в борьбу за серебряные медали. Армейцы разошлись миром с «Зенитом» и последовательно одолели «Химки», «Акрон», махачкалинское и московское «Динамо» и «Оренбург».
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