«Есть мысли о чемпионстве»: ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ и включился в борьбу за серебро

ЦСКА одержал пять побед подряд в РПЛ в 2025-м и включился в борьбу за серебряные медали. Армейцы разошлись миром с «Зенитом» и последовательно одолели «Химки», «Акрон», махачкалинское и московское «Динамо» и «Оренбург».