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Защитник «Актобе» Шомко о первом месте в таблице: «Вернулись на заслуженное место. Мы движемся в правильном направлении»

Защитник «Актобе» Дмитрий Шомко прокомментировал победу в перенесенном матче 12-го тура КПЛ над «Тураном» (2:0).

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