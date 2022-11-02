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В Нижнем Тагиле в 2023 году отремонтируют только три дороги

В 2023 году власти Нижнего Тагила планируют сделать ремонт всего на трех дорогах. Как сообщил вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов во время эфира на “Тагил-ТВ”, работы будут проходить по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”.

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