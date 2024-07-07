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Регион 29

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В эти выходные на Соловках пройдёт ежегодная ярмарка ремесёл

Самое яркое событие лета на архипелаге продлится два дня — 13 и 14 июляСамое яркое событие лета на архипелаге продлится два дня — 13 и 14 июляВ программе ежегодного мероприятия: демонстрация традиционных ремесленных технологий, презентация продукции соловецких предприятий и изделий приглашённых мастеров, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы.

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