В эти выходные на Соловках пройдёт ежегодная ярмарка ремесёл

Самое яркое событие лета на архипелаге продлится два дня — 13 и 14 июляСамое яркое событие лета на архипелаге продлится два дня — 13 и 14 июляВ программе ежегодного мероприятия: демонстрация традиционных ремесленных технологий, презентация продукции соловецких предприятий и изделий приглашённых мастеров, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы.