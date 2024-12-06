Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы хотите порадовать себя и своих близких вкусным, полезным напитком, тогда приготовьте с помощью погружного блендера смузи из кефира и банана.