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Лидер АдГ Крупалла предложил восстановить «Северные потоки»

Лидер АдГ Крупалла предложил восстановить «Северные потоки»

Подорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» необходимо восстановить. С соответствующем предложением выступил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в социальной сети X*.

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