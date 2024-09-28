Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

Школы Подмосковья переполнены детьми мигрантов. Это колоссальная нагрузка на социальную сферу! Родители русских детей бьют тревогу, а учителя переезжают из Подмосковья в Москву — они не желают мучиться с детьми приезжих.

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